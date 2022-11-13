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POMEM başvuruları ne zaman? 13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak! 29. Dönem POMEM şartları neler, yaş sınırı nedir?

13 bin polis öğrencisi alımı yapılacak! POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 29. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İşte POMEM başvuru detayları..

Giriş: 13.11.2022 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • 08 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı duyurusunda 12 bin olarak belirtilen öğrenci alım sayıları yeniden değerlendirilerek 13 bine yükseltildi. Duyurunun ardından ise POMEM başvuru şartları gündeme geldi. İşte POMEM başvuru tarihleri ve şartları hakkında ayrıntılar...

  • DUYURU GELDİ

    POMEM'den gelen son dakika açıklamalarında kontenjan değişikliği hakkında bilgiler verildi. POMEM yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    "08 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları Teşkilat ihtiyaçlarına binaen yeniden değerlendirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir."

  • "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

    Alıma ilişkin tüm süreçler 08 Kasım 2022 tarihindeki duyuruda belirtildiği şekilde devam edecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

    Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

    Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

  • POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

    ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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