Polonya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Müsabakayı son sete kadar getiren Filenin Sultanları, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Müsabakayı son sete kadar taşıyan filenin sultanları bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.
Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Huamark
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)
Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)
Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11
Süre: 108 dakika