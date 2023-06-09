Polis tartıştığı kişiyi vurmuştu! Otopark kavgasında dava açıldı

Ardından yakınlarının tedavisi için hastaneye gelen 3 kişilik bir grup da aracını personel otoparkına park edince polis memuru kendilerini uyardı. Grup ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Grubun içindeki Mehmet A. polis memuruna “Sen bu otoparkın bekçisi misin? İstediğim yere park ederim” deyince öfkelenen polis memuru “Cinnet getireceğim, bana kendilerini vurduracaklar” diyerek tabancasını doldur boşalt yaptı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru eşini almak için hastaneye gitti. Aracını hastanenin personel otoparkına park etti.

SİLAHIN KABZASIYLA VURDU, ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine polis memuruna doğru hamle yapan Mehmet A. polisin elindeki silahı almaya çalıştı. Çıkan arbedede polis memuru, Mehmet A.'nın başına iki kez silahın kabzasıyla vurdu. Sonra da ateş etti, Mehmet A.'nın çenesinden giren kurşun kulağının altından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet A. şans eseri hayatta kaldı. Polis memuru ise tutuklandı.

HER İKİ TARAF DA SANIK OLDU

Savcı, polis memurunun öldürme amacıyla hareket ettiğine kanaat getirdi. Bu nedenle “kasten öldürmeye teşebbüs”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istedi. Yaralanan Mehmet A., aracı süren Osman A. ve yanlarındaki arkadaşı hakkında "kasten yaralama", “tehdit” ve “hakaret” suçlarından değişen oranlarda 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. İki tarafın da hem müşteki hem sanık olduğu iddianame İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etti. Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.