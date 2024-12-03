Pluxee ve Pazarama İş birliği yeni yılda büyüyor

Dijital çözümler ile çalışanların iş hayatlarında katkı sunmayı hedefleyen Pluxee, tüketicilerin dijital uygulamalara artan ilgisi doğrultusunda birçok marka ve hizmeti tek bir platformda sunan Pazarama ile imza attığı iş birliğini büyütmeye devam ettiğini açıkladı.

Pazarama ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcıların, Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye bakiyelerini Pazarama’da online alışverişte kullanabilecekleri puanlara dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar, dönüştürdükleri hediye bakiyelerini Pazarama uygulamasında veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyor. “Pazarama Pluxee Puan” adı verilen sadakat puanı ödeme adımında sunuluyor ve çalışanlar dilerse puanlarını bankaların kart puanlarıyla birlikte kullanabiliyor.

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Bu iş birliği sayesinde özellikle İş Bankası gibi finans kurumları başta olmak üzere birçok şirket çalışanlarına giyim desteğini Pluxee ile veriyor. "DİJİTAL DÜNYADA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER" Pazarama Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar konu ile ilgili, “Pluxee ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, çalışan deneyimini ve memnuniyetini odağına alan bir anlayışın önemli bir yansımasıdır. Pazarama olarak, tüketicilerimize hayatın her alanında kolaylık ve çeşitlilik sunmayı amaçlıyoruz. Pluxee ile birlikte çalışanların online alışveriş deneyimini daha esnek ve özgür hale getirirken, sunduğumuz zengin ürün yelpazesi ve güvenilir hizmetimizle onların ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yıl gibi özel dönemlerde, bu iş birliği sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşarak çalışanlara ve şirketlere değer yaratmayı sürdüreceğiz. Tüketici taleplerini yakından takip ederek, dijital dünyada yenilikçi çözümler sunma misyonumuza bağlı kalmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu