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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,46 puan artarak 10.051,37 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:23
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        BIST 100 endeksi, güne 5,50 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.003,41 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.165,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 10.051,37 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,96, ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,24 puan ve yüzde 0,78 kazançla 10.973,90 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 311 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 311 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,07'den, bileşik getirisi de yüzde 42,89'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3472 lira, satışta 32,4769 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 157,30 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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