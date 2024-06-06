Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.279,69 %-0,69
        DOLAR 32,2423 %-0,05
        EURO 35,2263 %0,43
        GRAM ALTIN 2.458,28 %0,75
        FAİZ 41,85 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,43 %4,22
        BITCOIN 71.068,00 %-0,21
        GBP/TRY 41,3757 %0,22
        EUR/USD 1,0894 %0,23
        BRENT 79,99 %2,02
        ÇEYREK ALTIN 4.019,29 %0,75
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,27 puan azalarak 10.279,69 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, güne 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.275,33 ve en yüksek 10.446,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 10.279,69 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,05, mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,23 puan ve yüzde 1 kayıpla 11.197,06 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 373 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 373 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,15'den, bileşik getirisi de yüzde 41,79'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1549 lira, satışta 32,2838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4319 lira, satışta 32,5619 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 156,00 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #piyasa
        #altın
        #borsa
        #ekonomi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Habertürk Anasayfa