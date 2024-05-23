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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 106,75 puan azalarak 10.792,53 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:42
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        BIST 100 endeksi, güne 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalışla 10.868,11 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.785,60 puanı ve en yüksek 10.972,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 10.792,53 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,59 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 11.812,18 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 342 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1196 lira, satışta 32,2483 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0985 lira, satışta 32,2271 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 157,00 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 81,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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