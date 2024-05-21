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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 155,68 puan artarak 10.895,25 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:35
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        BIST 100 endeksi, güne 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.751,98 puanı ve en yüksek 11.088,01 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 10.895,25 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,39 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,87 puan ve yüzde 2,29 kazançla 11.956,02 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 423 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 2 bin 423 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 515 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,18'den, bileşik getirisi de yüzde 41,82'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1331 lira, satışta 32,2619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1335 lira, satışta 32,2622 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 156,10 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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