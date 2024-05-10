Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.218,58 %-0,49
        DOLAR 32,2668 %0,03
        EURO 34,7741 %-0,12
        GRAM ALTIN 2.453,81 %0,88
        FAİZ 43,15 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 29,28 %-0,39
        BITCOIN 60.590,00 %-3,26
        GBP/TRY 40,4434 %-0,05
        EUR/USD 1,0772 %-0,10
        BRENT 82,90 %-1,17
        ÇEYREK ALTIN 4.011,97 %0,88
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,00 puan azalarak 10.218,58 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, güne 8,18 puan ve yüzde 0,08 artışla 10.276,76 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.218,58 puanı ve en yüksek 10.364,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.218,58 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 86,43 puan ve yüzde 0,78 kayıpla 11.059,39 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 363 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 363 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2596 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1545 lira, satışta 32,2833 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2510, dolar/yen paritesi de 155,90 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 83,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #piyasa
        #ekonomi
        #borsa
        #altın
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa