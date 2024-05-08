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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,75 puan azalarak 10.247,75 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:05
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        BIST 100 endeksi, güne 21,60 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.358,10 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.233,84 puanı ve en yüksek 10.383,25 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 10.247,75 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 126,49 puan ve yüzde 1,12 kayıpla 11.127,56 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 318 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 318 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 433 bin 900 liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 44,78'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1845 lira, satışta 32,3134 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1847 lira, satışta 32,3137 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 155,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 83,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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