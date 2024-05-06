Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, haftaya 5,45 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.282,33 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.202,03 puanı ve en yüksek 10.325,68 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 10.267,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,10 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 11.132,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Kontrolmatik Teknoloji, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 321 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 321 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 2 milyon 445 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 44,90'dan gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2016 lira, satışta 32,3307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2246 lira, satışta 32,3537 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 154,00 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 83,2 dolardan işlem görüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.