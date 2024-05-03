Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 28,37 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.237,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.177,34 puanı ve en yüksek 10.286,57 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,66 puan ve yüzde 0,53 kazançla 11.147,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Akbank, Sasa Polyester ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 292 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 292 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2246 lira, satışta 32,3537 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2973 lira, satışta 32,4267 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2560, dolar/yen paritesi de 152,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 83,3 dolardan işlem görüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.