Piyasalarda gün sonu: 28 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Ağustos 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 41,04 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,43 değer kazanarak 4.502,15 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde günü 11.368,78 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,09 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ENSRI,DIRIT,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,BEGYO,PEKGY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (9.661.023.209.73 TL), SASA (9.344.931.814.02 TL), THYAO (7.060.370.702.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.75 ₺
|
-9.99 %
|
9.661.023.210
|
4.83 ₺
|
-1.23 %
|
9.344.931.814
|
340.00 ₺
|
0.37 %
|
7.060.370.702
|
29.80 ₺
|
0.74 %
|
5.197.768.479
|
69.50 ₺
|
0.72 %
|
4.801.369.254
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
89.10 ₺
|
10.00 %
|
63.554.894
|
34.54 ₺
|
10.00 %
|
6.613.120
|
2,860.00 ₺
|
10.00 %
|
711.148.700
|
15.73 ₺
|
10.00 %
|
8.590.329
|
13.31 ₺
|
10.00 %
|
212.090.388
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
217.10 ₺
|
-9.99 %
|
2.306.411.207
|
8.74 ₺
|
-9.99 %
|
509.268.266
|
7.75 ₺
|
-9.99 %
|
9.661.023.210
|
37.36 ₺
|
-9.98 %
|
78.005.287
|
44.74 ₺
|
-9.98 %
|
78.494.626
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ağustos 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 41,04 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,47 yükselerek 48,01 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,04 ₺
|
0,00 %
|
E
|
48,01 ₺
|
0,47 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Ağustos 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,27 artış ile 3.406,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 4.502,15 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.361,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.353,99 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.406,52 ₺
|
0,27 %
|
4.502,15 ₺
|
0,43 %
|
29.353,99 ₺
|
0,43 %
|
7.361,01 ₺
|
0,43 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,68 yükseliş ile 112.652,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,18 azalış ile 4.529,54 dolar.Brent Petrol ise 67,75 dolar