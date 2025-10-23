Piyasalarda gün sonu: 23 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

23 Ekim 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,54 yükseliş ile 10.608,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MMCAS,BRMEN,ARTMS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,BURVA,ESEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.389.152.137.63 TL), THYAO (11.651.728.972.75 TL), AKBNK (8.754.776.846.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 41,99 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 48,80 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,17 :artarakazalarak 4.146,57 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,15 yükseliş sonucu 5.594,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,15 yükselerek 9.147,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.476,91.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,56 yükseliş ile 109.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,20 artış ile 3.854,52 dolar.Brent Petrol ise 65,60 dolar