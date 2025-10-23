Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.608,26 %0,54
        DOLAR 41,9853 %0,13
        EURO 48,7955 %0,05
        GRAM ALTIN 5.593,44 %1,13
        FAİZ 40,60 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 66,38 %1,35
        BITCOIN 109.859,00 %2,01
        GBP/TRY 55,9480 %-0,18
        EUR/USD 1,1608 %-0,03
        BRENT 65,61 %4,81
        ÇEYREK ALTIN 9.145,28 %1,13
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 23 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 23 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (23 Ekim 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 41,99 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 değer kazanarak 5.594,62 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 23 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        23 Ekim 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,54 yükseliş ile 10.608,26 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MMCAS,BRMEN,ARTMS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,BURVA,ESEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.389.152.137.63 TL), THYAO (11.651.728.972.75 TL), AKBNK (8.754.776.846.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.13
        3.99 %
        15.389.152.138
        T
        284.25
        -1.30 %
        11.651.728.973
        A
        58.55
        1.12 %
        8.754.776.847
        I
        12.06
        0.00 %
        8.418.027.635
        Y
        30.36
        0.40 %
        7.875.191.408
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        74.80
        10.00 %
        3.311.512
        B
        22.22
        10.00 %
        6.733.185
        A
        56.10
        10.00 %
        382.290.726
        D
        27.72
        10.00 %
        257.387.895
        L
        14,980.00
        9.99 %
        85.021.550
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        29.00
        -9.99 %
        210.736.933
        B
        178.30
        -9.99 %
        67.489.866
        E
        13.18
        -9.97 %
        230.723.447
        M
        27.88
        -9.95 %
        436.286.805
        K
        148.10
        -9.58 %
        1.033.899.070
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 41,99 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 48,80 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,99
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        48,80
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,17 :artarakazalarak 4.146,57 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,15 yükseliş sonucu 5.594,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,15 yükselerek 9.147,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.476,91.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.146,57
        1,17 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.594,62
        1,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.476,91
        1,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.147,20
        1,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,56 yükseliş ile 109.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,20 artış ile 3.854,52 dolar.Brent Petrol ise 65,60 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa