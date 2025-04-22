Piyasalarda gün sonu: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 9.312,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,ETILR,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Nisan 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 38,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 43,92 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (22 Nisan 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,28 azalış ile 3.414,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,12 yükselişle 4.214,58 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.890,84 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.479,07 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,48 değer kazanarak 91.272,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,26 yükselerek 1.713,64 dolardan işlem gördü.