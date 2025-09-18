Piyasalarda gün sonu: 18 Eylül 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (18 Eylül 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,05 değer kaybederek 11.048,11 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,30 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,49 değer kaybederek 4.833,24 liraya düştü.
18 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,05 düşerek 11.048,11 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11288.3200 puandan işlem görürken en düşük 11022.9700 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANFM,ISBTR,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KTLEV,DOBUR,TEKTU.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (14.765.403.692.30 TL), THYAO (11.268.951.246.25 TL), SASA (7.285.435.994.39 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
110.00 ₺
|
-1.79 %
|
14.765.403.692
|
317.75 ₺
|
-1.17 %
|
11.268.951.246
|
4.03 ₺
|
-4.28 %
|
7.285.435.994
|
65.05 ₺
|
-3.41 %
|
6.853.003.469
|
14.45 ₺
|
-3.79 %
|
6.848.184.353
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.58 ₺
|
10.00 %
|
113.918.659
|
554,180.00 ₺
|
10.00 %
|
7.187.620
|
251.00 ₺
|
9.99 %
|
18.703.620
|
158.60 ₺
|
9.99 %
|
30.360.269
|
32.38 ₺
|
9.99 %
|
3.048.210.198
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.52 ₺
|
-9.99 %
|
3.166.275.691
|
369.75 ₺
|
-9.98 %
|
314.341.125
|
21.54 ₺
|
-9.95 %
|
219.463.352
|
598.50 ₺
|
-9.93 %
|
588.247.211
|
3.73 ₺
|
-9.90 %
|
4.371.321.418
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Eylül 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,30 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 48,79 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,30 ₺
|
0,09 %
|
E
|
48,79 ₺
|
0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Eylül 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,57 değer kaybederek 3.639,08 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,49 değer kaybederek 4.833,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.902,35 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.512,72 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.639,08 ₺
|
-0,57 %
|
4.833,24 ₺
|
-0,49 %
|
31.512,72 ₺
|
-0,49 %
|
7.902,35 ₺
|
-0,49 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,59 artış ile 117.516,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,51 yükseliş ile 4.600,57 doları buldu. Brent Petrol ise 67,51 dolar