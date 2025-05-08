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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Mayıs 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 38,63 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,28 ile 4.171,11 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde günü 9.279,21 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,25 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GLCVY,KONKA,ISYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BINHO,TMPOL,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (12.733.118.151.50 TL), THYAO (6.365.499.240.75 TL), KCHOL (6.352.800.631.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        154.10
        6.87 %
        12.733.118.152
        T
        284.50
        2.06 %
        6.365.499.241
        K
        140.70
        2.55 %
        6.352.800.632
        Y
        23.88
        1.10 %
        4.891.894.865
        T
        129.30
        9.95 %
        4.146.891.769
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        66.55
        10.00 %
        148.992.186
        K
        35.86
        10.00 %
        84.827.287
        I
        8.36
        10.00 %
        39.277.655
        C
        13.53
        10.00 %
        135.760.391
        B
        72.65
        9.99 %
        197.720.115
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        1
        318.50
        -9.96 %
        2.284.361.165
        T
        84.15
        -9.95 %
        96.943.137
        D
        140.70
        -9.81 %
        383.892.074
        E
        10.27
        -8.63 %
        10.810.935
        A
        2.67
        -8.56 %
        415.819.790
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Mayıs 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,07 düşerek 38,63 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 43,68 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,63
        -0,07 %
        E
        EUR/TRY
        43,68
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Mayıs 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,54 değer kaybederek 3.346,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,28 değer kaybederek 4.171,11 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.819,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.195,63 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.346,24
        -0,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.171,11
        -0,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.195,63
        -0,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.819,76
        -0,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,04 artış ile 99.953,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 10,29 yükseliş ile 2.009,85 doları buldu. Brent Petrol ise 62,66 dolar

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