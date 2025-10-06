Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (06 Ekim 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,14 değer kaybederek 10.734,87 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,69 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,77 değer kazanarak 5.301,86 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.734,87 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,14 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMTS,IZINV,SNKRN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKA,EMKEL,GMTAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.509.591.810.75 TL), DOFRB (6.231.453.233.90 TL), AKBNK (5.658.823.438.65 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        305.50
        -1.77 %
        12.509.591.811
        D
        164.10
        9.99 %
        6.231.453.234
        A
        58.45
        -1.68 %
        5.658.823.439
        E
        29.02
        -1.09 %
        5.639.397.850
        T
        25.94
        -9.99 %
        5.509.320.348
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        12.32
        10.00 %
        246.496.575
        I
        70.95
        10.00 %
        24.759.493
        S
        236.50
        10.00 %
        4.169.732
        D
        164.10
        9.99 %
        6.231.453.234
        C
        27.56
        9.98 %
        1.014.984.322
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        12.44
        -9.99 %
        26.980.332
        E
        66.65
        -9.99 %
        479.659.419
        G
        36.04
        -9.99 %
        329.357.563
        T
        25.94
        -9.99 %
        5.509.320.348
        Y
        131.60
        -9.99 %
        77.660.676
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ekim 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,69 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 48,84 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,69
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,84
        -0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Ekim 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,62 artış ile 3.949,37 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,77 yükselişle 5.301,86 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.668,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.568,14 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.949,37
        1,62 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.301,86
        1,77 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        34.568,14
        1,77 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.668,54
        1,77 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,85 yükseliş ile 125.253,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,21 artış ile 4.687,58 dolar.Brent Petrol ise 65,35 dolar

