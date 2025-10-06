Piyasalarda gün sonu: 06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.734,87 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,14 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMTS,IZINV,SNKRN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKA,EMKEL,GMTAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.509.591.810.75 TL), DOFRB (6.231.453.233.90 TL), AKBNK (5.658.823.438.65 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ekim 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,69 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 48,84 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (06 Ekim 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,62 artış ile 3.949,37 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,77 yükselişle 5.301,86 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.668,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.568,14 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,85 yükseliş ile 125.253,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,21 artış ile 4.687,58 dolar.Brent Petrol ise 65,35 dolar