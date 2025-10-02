Piyasalarda gün sonu: 02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.082,63 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,23 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBTR,MARMR,HEDEF olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ANELE,ATATP,EMKEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (13.448.048.246.64 TL), THYAO (12.591.223.495.50 TL), HALKB (6.424.839.873.22 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ekim 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 41,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 48,72 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (02 Ekim 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.838,34 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 5.132,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.391,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.466,46 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,68 değer kazanarak 119.350,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,91 yükselerek 4.414,53 dolardan işlem gördü.