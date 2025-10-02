Piyasalarda gün sonu: 02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (02 Ekim 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 11.082,63 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 41,61 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,64 ile 5.132,89 liradan işlem gördü.
02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.082,63 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,23 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBTR,MARMR,HEDEF olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ANELE,ATATP,EMKEL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (13.448.048.246.64 TL), THYAO (12.591.223.495.50 TL), HALKB (6.424.839.873.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.38 ₺
|
-3.98 %
|
13.448.048.247
|
315.00 ₺
|
-0.24 %
|
12.591.223.496
|
29.22 ₺
|
0.90 %
|
6.424.839.873
|
13.95 ₺
|
-4.06 %
|
6.327.612.626
|
34.18 ₺
|
-3.28 %
|
6.281.545.539
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
453.75 ₺
|
10.00 %
|
15.580.031
|
5.06 ₺
|
10.00 %
|
582.384.983
|
63.85 ₺
|
9.99 %
|
339.488.579
|
198.10 ₺
|
9.99 %
|
63.049.187
|
15.00 ₺
|
9.97 %
|
43.311.256
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.65 ₺
|
-10.00 %
|
136.702.562
|
159.40 ₺
|
-9.99 %
|
343.400.254
|
82.25 ₺
|
-9.96 %
|
33.481.590
|
125.60 ₺
|
-9.96 %
|
107.594.323
|
4.75 ₺
|
-9.87 %
|
86.014.454
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ekim 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 41,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 48,72 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,61 ₺
|
0,17 %
|
E
|
48,72 ₺
|
-0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Ekim 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.838,34 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 5.132,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.391,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.466,46 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.838,34 ₺
|
-0,71 %
|
5.132,89 ₺
|
-0,64 %
|
33.466,46 ₺
|
-0,64 %
|
8.391,80 ₺
|
-0,65 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,68 değer kazanarak 119.350,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,91 yükselerek 4.414,53 dolardan işlem gördü.