        Piyasalarda gün sonu: 02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (02 Ekim 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 11.082,63 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 41,61 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,64 ile 5.132,89 liradan işlem gördü.

        Giriş: 02.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        02 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.082,63 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,23 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBTR,MARMR,HEDEF olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ANELE,ATATP,EMKEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (13.448.048.246.64 TL), THYAO (12.591.223.495.50 TL), HALKB (6.424.839.873.22 TL) oldu.

        S
        3.38
        -3.98 %
        13.448.048.247
        T
        315.00
        -0.24 %
        12.591.223.496
        T
        29.22
        0.90 %
        6.424.839.873
        I
        13.95
        -4.06 %
        6.327.612.626
        Y
        34.18
        -3.28 %
        6.281.545.539
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Q
        453.75
        10.00 %
        15.580.031
        M
        5.06
        10.00 %
        582.384.983
        H
        63.85
        9.99 %
        339.488.579
        T
        198.10
        9.99 %
        63.049.187
        A
        15.00
        9.97 %
        43.311.256
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        A
        16.65
        -10.00 %
        136.702.562
        A
        159.40
        -9.99 %
        343.400.254
        E
        82.25
        -9.96 %
        33.481.590
        G
        125.60
        -9.96 %
        107.594.323
        A
        4.75
        -9.87 %
        86.014.454
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Ekim 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 41,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 48,72 lira oldu.

        U
        USD/TRY
        41,61
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        48,72
        -0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Ekim 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.838,34 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 5.132,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.391,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.466,46 lira oldu.

        A
        ALTIN/ONS
        3.838,34
        -0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.132,89
        -0,64 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        33.466,46
        -0,64 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.391,80
        -0,65 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,68 değer kazanarak 119.350,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,91 yükselerek 4.414,53 dolardan işlem gördü.

