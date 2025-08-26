Habertürk
        Piyasa raporu (26 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (26 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (26 Ağustos 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 41,03 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,56 ile 4.461,20 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (26 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ağustos 2025 Salı tarihinde günü 11.529,81 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,45 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,BRMEN,TMPOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,SMRVA,TURGG oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (29.030.626.308.14 TL), THYAO (11.935.286.604.75 TL), EREGL (9.747.720.401.34 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        5.16
        -1.71 %
        29.030.626.308
        T
        343.50
        1.55 %
        11.935.286.605
        E
        29.68
        0.07 %
        9.747.720.401
        P
        258.00
        -1.24 %
        9.370.220.342
        T
        42.06
        -3.71 %
        6.658.301.980
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        15.84
        10.00 %
        26.881.096
        B
        15.84
        10.00 %
        22.909.725
        T
        115.50
        10.00 %
        128.429.969
        H
        15.73
        10.00 %
        257.607.402
        B
        479.00
        9.99 %
        2.206.029.089
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        9.72
        -10.00 %
        1.690.121.236
        S
        268.00
        -9.99 %
        348.909.861
        T
        808.00
        -9.97 %
        273.365.058
        E
        63.20
        -9.97 %
        879.759.804
        Q
        73.65
        -9.96 %
        14.650.011
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Ağustos 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 41,03 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 47,85 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,03
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        47,85
        0,41 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Ağustos 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,48 artış ile 3.382,14 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,56 yükselişle 4.461,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.294,07 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.087,06 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.382,14
        0,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.461,20
        0,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.087,06
        0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.294,07
        0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,79 değer kaybederek 110.331,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,82 düşerek 4.550,90 dolardan işlem gördü.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
