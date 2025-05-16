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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (16 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (16 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (16 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 38,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,63 değer kaybederek 3.967,66 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (16 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        16 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.668,36 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,33 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi A1CAP,SNKRN,KLRHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CLEBI,BEGYO,EDIP oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (11.306.141.855.74 TL), THYAO (8.961.797.068.50 TL), AKBNK (8.318.427.669.15 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        26.68
        5.71 %
        11.306.141.856
        T
        293.00
        -0.26 %
        8.961.797.069
        A
        51.95
        2.47 %
        8.318.427.669
        K
        159.00
        7.14 %
        6.694.950.929
        A
        138.60
        0.80 %
        6.659.708.557
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        7.04
        10.00 %
        495.208.938
        S
        159.50
        10.00 %
        8.057.205
        K
        36.98
        9.99 %
        64.855.480
        D
        136.50
        9.99 %
        1.097.002.014
        B
        107.90
        9.99 %
        29.592.702
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        2,002.00
        -9.98 %
        116.262.146
        B
        10.64
        -9.98 %
        5.725.416
        E
        38.08
        -9.98 %
        113.480.244
        B
        216.80
        -9.97 %
        309.059.497
        M
        17.60
        -9.97 %
        68.228.834
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Mayıs 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 38,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,47 düşerek 43,26 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,84
        0,31 %
        E
        EUR/TRY
        43,26
        -0,47 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Mayıs 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,93 :artarakazalarak 3.177,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,63 düşüş sonucu 3.967,66 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,63 düşerek 6.487,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.869,16.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.177,60
        -1,93 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.967,66
        -1,63 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.869,16
        -1,63 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.487,13
        -1,63 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,70 yükseliş ile 103.925,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,13 artış ile 2.593,63 dolar.Brent Petrol ise 64,96 dolar

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