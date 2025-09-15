Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.000,26 %6,06
        DOLAR 41,2873 %-0,17
        EURO 48,5917 %0,01
        GRAM ALTIN 4.865,24 %0,40
        FAİZ 39,90 %-1,87
        GÜMÜŞ GRAM 56,37 %0,41
        BITCOIN 114.699,00 %-1,00
        GBP/TRY 56,1544 %0,05
        EUR/USD 1,1764 %0,26
        BRENT 67,55 %0,85
        ÇEYREK ALTIN 7.954,66 %0,40
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (15 Eylül 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (15 Eylül 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Eylül 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,16 azalış ile 41,29 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,39 ile 4.864,66 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (15 Eylül 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        15 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 6,06 yükselerek 11.000,26 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11008.3900 puandan işlem görürken en düşük 10264.2500 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HEDEF,KERVN,KENT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESCAR,EYGYO,PASEU oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.892.113.554.75 TL), ISCTR (15.294.094.020.33 TL), AKBNK (14.589.545.009.65 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        331.75
        5.65 %
        16.892.113.555
        I
        14.87
        6.59 %
        15.294.094.020
        A
        65.45
        5.56 %
        14.589.545.010
        Y
        33.02
        6.17 %
        12.691.499.549
        T
        146.30
        6.09 %
        11.247.428.038
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        24.86
        10.00 %
        153.563.811
        K
        2.86
        10.00 %
        3.527.420
        K
        907.50
        10.00 %
        8.960.523
        U
        3.85
        10.00 %
        389.642.347
        S
        225.50
        10.00 %
        6.526.878
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        21.24
        -10.00 %
        735.679.717
        P
        112.20
        -4.83 %
        674.398.972
        K
        60.00
        -3.92 %
        961.095.751
        I
        138.50
        -3.48 %
        190.459.672
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Eylül 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,16 düşerek 41,29 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 48,60 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,29
        -0,16 %
        E
        EUR/TRY
        48,60
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Eylül 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,66 :artarakazalarak 3.667,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,39 yükseliş sonucu 4.864,66 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,39 yükselerek 7.953,73 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.717,61.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.667,13
        0,66 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.864,66
        0,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.717,61
        0,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.953,73
        0,39 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,68 düşüş ile 114.649,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,29 azalış ile 4.488,83 dolar.Brent Petrol ise 67,44 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Habertürk Anasayfa