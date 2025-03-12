Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.580,26 %1,36
        DOLAR 36,5874 %0,00
        EURO 39,8629 %-0,28
        GRAM ALTIN 3.452,43 %0,63
        FAİZ 37,04 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 39,17 %1,00
        BITCOIN 82.798,00 %0,01
        GBP/TRY 47,4727 %0,13
        EUR/USD 1,0887 %-0,29
        BRENT 70,96 %2,01
        ÇEYREK ALTIN 5.644,72 %0,63
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (12 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (12 Mart 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 36,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,42 ile 3.445,47 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (12 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.580,26 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,36 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ETILR,TRCAS,KERVN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ADEL,GEDZA,DAGHL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (12.450.194.178.40 TL), YKBNK (10.642.116.708.04 TL), THYAO (10.558.277.195.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        15.96
        1.33 %
        12.450.194.178
        Y
        33.06
        4.75 %
        10.642.116.708
        T
        333.50
        0.91 %
        10.558.277.195
        K
        180.90
        3.73 %
        10.036.310.136
        A
        73.55
        2.29 %
        8.125.383.509
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        6.49
        10.00 %
        50.851.232
        T
        31.90
        10.00 %
        146.485.984
        K
        2.31
        10.00 %
        2.104.281
        T
        47.18
        9.98 %
        384.678.270
        T
        33.08
        9.97 %
        284.567.750
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        37.70
        -9.98 %
        675.365.032
        G
        32.64
        -9.98 %
        65.995.945
        D
        47.80
        -9.98 %
        76.373.873
        Y
        6.52
        -9.94 %
        7.679.545
        I
        84.75
        -9.94 %
        8.499.121
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mart 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 36,60 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 39,99 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,60
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        39,99
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Mart 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,33 :artarakazalarak 2.925,43 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,42 yükseliş sonucu 3.445,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,42 yükselerek 5.633,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.464,45.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.925,43
        0,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.445,47
        0,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.464,45
        0,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.633,34
        0,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,13 değer kazanarak 80.879,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,88 yükselerek 1.842,94 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Habertürk Anasayfa