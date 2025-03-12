Piyasa raporu (12 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.580,26 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,36 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ETILR,TRCAS,KERVN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ADEL,GEDZA,DAGHL.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (12.450.194.178.40 TL), YKBNK (10.642.116.708.04 TL), THYAO (10.558.277.195.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mart 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 36,60 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 39,99 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (12 Mart 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,33 :artarakazalarak 2.925,43 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,42 yükseliş sonucu 3.445,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,42 yükselerek 5.633,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.464,45.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,13 değer kazanarak 80.879,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,88 yükselerek 1.842,94 dolardan işlem gördü.