Piyasa raporu (11 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Aralık 2024 Çarşamba, BIST 100 günü -0,40 düşerek 10.058,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10171.5000 puandan işlem görürken en düşük 10008.8900 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IPEKE,DITAS,DERIM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AGROT,BINBN,BOSSA.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (9.521.053.929.85 TL), THYAO (9.311.820.870.25 TL), YKBNK (6.111.242.628.94 TL) oldu.