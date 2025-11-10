Piyasa raporu (10 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.789,03 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,24 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ULAS,LYDYE,TEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GZNMI,ADESE,OYYAT oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.318.184.138.50 TL), AKBNK (6.424.232.136.20 TL), IEYHO (6.369.021.308.68 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Kasım 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 42,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 48,82 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Kasım 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 2,21 artış ile 4.089,65 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,15 yükselişle 5.550,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.075,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.190,37 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,78 değer kazanarak 105.290,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,36 yükselerek 3.535,64 dolardan işlem gördü.