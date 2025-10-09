Piyasa raporu (09 Ekim 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Ekim 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,27 değer kaybederek 10.726,98 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 41,73 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,30 ile 5.401,38 liradan işlem gördü.
09 Ekim 2025 Perşembe, BIST 100 günü -0,27 düşerek 10.726,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10862.7500 puandan işlem görürken en düşük 10684.0400 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATSYH,SMRVA,DOFER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise QNBTR,QNBFK,DOFRB oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.657.230.765.25 TL), ASELS (8.774.494.709.90 TL), PEKGY (7.812.219.464.74 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
312.50 ₺
|
0.73 %
|
11.657.230.765
|
219.20 ₺
|
1.67 %
|
8.774.494.710
|
10.15 ₺
|
9.97 %
|
7.812.219.465
|
12.10 ₺
|
-3.97 %
|
6.751.938.351
|
50.00 ₺
|
3.14 %
|
5.513.715.327
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
66.00 ₺
|
10.00 %
|
4.886.348
|
308.00 ₺
|
10.00 %
|
1.992.680.049
|
65.45 ₺
|
10.00 %
|
275.419.648
|
59.40 ₺
|
10.00 %
|
320.235.703
|
47.96 ₺
|
10.00 %
|
336.691.078
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
553.50 ₺
|
-10.00 %
|
35.037.288
|
67.05 ₺
|
-10.00 %
|
6.764.417
|
178.70 ₺
|
-9.97 %
|
3.363.958.541
|
32.32 ₺
|
-9.97 %
|
1.037.511.512
|
6.66 ₺
|
-9.88 %
|
676.687.903
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 41,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,31 düşüş ile 48,36 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,73 ₺
|
0,07 %
|
E
|
48,36 ₺
|
-0,31 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Ekim 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,59 değer kaybederek 4.018,25 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,30 değer kaybederek 5.401,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.831,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.216,98 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.018,25 ₺
|
-0,59 %
|
5.401,38 ₺
|
-0,30 %
|
35.216,98 ₺
|
-0,30 %
|
8.831,25 ₺
|
-0,30 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,99 azalış ile 121.308,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,93 düşüş ile 4.331,51 doları buldu. Brent Petrol ise 66,04 dolar