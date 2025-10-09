Piyasa raporu (09 Ekim 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Ekim 2025 Perşembe, BIST 100 günü -0,27 düşerek 10.726,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10862.7500 puandan işlem görürken en düşük 10684.0400 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATSYH,SMRVA,DOFER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise QNBTR,QNBFK,DOFRB oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.657.230.765.25 TL), ASELS (8.774.494.709.90 TL), PEKGY (7.812.219.464.74 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 41,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,31 düşüş ile 48,36 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (09 Ekim 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,59 değer kaybederek 4.018,25 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,30 değer kaybederek 5.401,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.831,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.216,98 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,99 azalış ile 121.308,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,93 düşüş ile 4.331,51 doları buldu. Brent Petrol ise 66,04 dolar