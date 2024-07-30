Piyasa kapanışı: 30 Temmuz 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2024 Salı tarihinde günü 10.691,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,39 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ALTNY,SANEL,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NTHOL,USAK,DIRIT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.551.073.436.25 TL), EREGL (5.648.841.649.35 TL), KONTR (4.015.824.716.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2024 Salı)