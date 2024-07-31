"Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında şunları kaydetti: "Öncelikle Filistin halkının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ve yeryüzünün her tarafında insani değerleri savunan ve Filistin davasına destek veren herkesin başı sağ olsun. Çok önemli bir isim, siyonist bir suikast neticesinde hayatını kaybetti, şehit oldu. Tabii suikastın yapılış biçiminden onun öncesindeki gelişmelere baktığımızda İsrail'in 7 Ekim'den beri yürüttüğü soykırımda katliam ve eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiği gözüküyor."

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"BÜTÜN AMACININ BÖLGEDE SAVAŞ ÇIKARMAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"7 Ekim'de bu olaylar başladığında herkes Netanyahu'nun ne diyeceğini düşünürken, Netanyahu İsrail'in güvenliği ile alakalı olmayan çok daha geniş anlamlı bir cümle kurdu. İlk cümlesi 'Bu olaydan sonra bölge haritası değişecek' oldu. Bu suikastla birlikte bugün bütün amacının bölgede savaş çıkarmak olduğunu, artık meseleyi Gazze'den bütün bir bölgeye taşımak üzere bir adım attığını gösterdi Netanyahu hükümeti. "

"KONGREDE ALKIŞLANMASI ONAY VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"

"Bizdeki ilk bilgilere göre İran dışındaki bir ülkeden atılan füzeyle Tahran'daki kaldığı ev vuruluyor. Bu ne demek oluyor? Yani Netanyahu hükümetinin çeşitli eylemler gerçekleştirmek üzere farklı ülkelerde organizasyonlara sahip olduğunu gösteriyor. ABD kongresinde Netanyahu'nun alkışlanması bu tür suikastlara onay verildiği anlamına gelmektedir. "