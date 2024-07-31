Fenerbahçe-Lugano maçı yazar yorumları

Ömer Üründül (Sabah):

Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Sahada hiç olmayan Krunic'i devrede Mourinho çıkardı. İsmail'in yanına Mert Hakan girince hiç olmazsa orta sahada ciddi enerji artırımı oldu. Bu da saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur.