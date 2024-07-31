Fenerbahçe-Lugano maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 4-3 kazandığı maçın rövanşında Lugano'yu Kadıköy'de 2-1 yenerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Spor yazarlar, sarı-lacivertlilerin Lugano karşısındaki performansını kaleme aldı.
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Mehmet Ayan (Habertürk):
2-1'lik galibiyete rağmen ilk maçtaki "kalitenin galebe çalması efektini" görmek söz konusu değildi. Kalan yarım saati idare etti temsilcimiz. Haaa Dzeko'nun golü gelmese bir baskı söz konusu olur muydu? Kim bilir. Gol, oyundan ziyade skorun baskısını aldı takımın üzerinden... Çünkü Mou'lu yeni Fenerbahçe'de oynayan ve takımı takip eden herkes artık çok net biliyor ki... Daha doğrusu bu akşamdan sonra anladı ki BU OYUN LILLE'e YETMEZ...
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Ömer Üründül (Sabah):
Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Sahada hiç olmayan Krunic'i devrede Mourinho çıkardı. İsmail'in yanına Mert Hakan girince hiç olmazsa orta sahada ciddi enerji artırımı oldu. Bu da saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim):
Fenerbahçe beklenildiği gibi turu geçti ve Lille maçını beklemeye başladı. Ama şu net bir şekilde görüldü ki takım şu anda hiç hazır değil. Özellikle ilk 45 son derece düşündürücüydü. Eğer Lille maçında bu tempoyla oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor olur. Ferdi de yavaş yavaş önde oynamaya alışıyor gibi ama Tadic'i sol öne çekip Ferdi'yi de onun arkasında oynatmak daha iyi olacak gibi.
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- 4
İbrahim Yıldız (Habertürk):
Mourinho takımı geriye yaslıyor. Savunma kaleye yakın oynuyor. Orta alan rakibe müdahale etme konusunda vasat olunca savunma sıkıntı yaşıyor. Bu alana mutlak takviye yapılmalı. Temassız oyun, top kapma, rakibi bozma gibi işler yapılamayınca işler istenildiği gibi gitmez. Mourinho elbette bu sorunu görmüştür diye düşünüyoruz. Özellikle iyi organize olan takımlara karşı bu oyunla başarı beklemek büyük iyimserlik olur.
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Serkan Akcan (Fanatik):
Fenerbahçe’nin ilk yarı performansı tam bir hayal kırıklığıydı. İsviçre Ligi önceki hafta başladığı için Lugano fiziksel açıdan elbette daha hazırdı ama Fenerbahçe’nin atletizmi alt edecek kalitede bir kadrosu ve hocası varken bu kadar kötü bir ilk yarı izlemek herkes için büyük sürprizdi. Mourinho’nun 11’de Ferdi’ye biçtiği yeni rol hem oyuncunun hem kadronun pratiğini negatif etkilemişe benziyor. Harika bir Avrupa Şampiyonası geçirip en iyi sol bek performanslarından birine imza atarak dönen Ferdi’nin sol forvetliği sol bekliğinin gerisinde.
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Gürcan Bilgiç (Sabah):
Böyle maçların en tehlikeli duygusudur; "Nasıl olsa atarız" bakışı. Livakovic'in müthiş refleksi olmasa 2-0'a gelecekti maç ve o zaman neler görürdük kim bilir? Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesryi yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor.
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Ercan Güven (Milliyet):
Fenerbahçe’nin onda bir değerindeki Lugano’dan turu zorlanarak da alması buruk bir sevinç tabi. Ama unutulmasın, Lugano “başlangıçtı”… Lille “ara sıcak”. Yalnız dikkat; çok sıcak. Canını yakabilir bir türlü rayına oturamayan Fenerbahçe’nin.
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Ahmet Selim Kul (Habertürk):
Vasat performansta kalınan Mourinho’nun Kadıköy’deki ilk akşamında ne olursa olsun iki maçı da kazanarak turu geçmek kıymetliydi. Edilgen oyun ve genel performans problemdi. Bununla birlikte Kadıköy atmosferinde artık yazmaktan yorulduğum sorunların devam ettiğini gördük ve Mourinho da ilk akşamında bu sorunlu atmosferi deneyimledi ve basın toplantısında bu duruma değindi. Bunun dışında basın toplantısı bize Mourinho ile ne kadar eğlenceli bir sezon geçireceğinin sinyallerini verdi. Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl bu turlardaki performansını hatırlayıp önemli olanın sonucu almak olduğunu unutmamak lazım.
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Oktay Derelioğlu (Takvim):
Mourinho'lu Fenerbahçe'nin ilk yarıda şut bile atamaması ilginçti. İkinci yarıda ise temsilcimiz adına çok şey değişti. Mourinho'nun müdahaleleri oyunu dengeledi. Skor yapabilecek oyuncular henüz istenilen seviyede değil. Ama ona rağmen turu geçecek golleri ürettiler. Bu oyun Lille'e yeter mi? Bilemem. Ancak; dünkü maçta kalite farkı kendini belli etti.
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