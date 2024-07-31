Genco Erkal'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında kan kanseri nedeniyle hayata veda etti. Erkal'ın acı kaybı ünlü isimleri yasa boğdu
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Fazıl Say: Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı... Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü...
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Filiz Akın: Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan. Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıklarında uyusun. Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız Genco Erkal’ımız maalesef yok artık…
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Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun duayen oyuncularından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
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Ajda Pekkan: Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüeldi. Nur içinde yatsın.
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Selçuk Yöntem: Bir yıldız daha kaydı...Bu mesleği seçmemde onun oynadığı oyunları seyretmem çok etken olmuştur. Çok üzücü. Hoşçakal Genco Erkal...Nurlarda uyu...
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Şahan Gökbakar: Kendine has tonlamalarıyla bir Nazım Hikmet okurdu ki... Duygulardan duygulara koştururdu insanı. En son Fazıl Say ve onun sahnede izlediğimde bunları hissetmiştim.
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Halun Dormen: Genco Erkal'ın vefatı havamızı tamamen kararttı. Türk Tiyatrosu'nun en büyük ışıklarından biri söndü. Sevgili Genco kendine özgü tarzıyla Türk Tiyatrosunu yepyeni boyutlara götürdü. Onun yolunda yürütebilecek birini bulmak çok zor olacak. Ona hiçbir zaman unutmayacağız.
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Melek Baykal: Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti. Perde son kez kapandı... Sizi asla unutmayacağız. Tek hecesiz ELVEDA.
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Sabahat Akkiraz: Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal Hak'ka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta...
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Celil Nalçakan: Büyük Genco Erkal, gözümüzden gönlümüze aktı.
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Nebahat Çehre: Tek hecesiz 'ELVEDA'
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Burak Sergen: Yeri doldurulamaz büyük ustamızı kaybettik... Çok üzgünüm.
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Ali Sunal: Hoşçakal büyük usta.
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Güven Hokna: Usta oyuncu Genco Erkal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekânı cennet olsun. Yolu ışık olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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Emel Sayın: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız sevgili Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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Merve Dizdar: Her zaman yürekten inanarak, işini aşkla, tutkuyle yapmak işini yapmak.
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Mehmet Esen: Ustam...
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Mert Fırat: Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağ olsun. Bir dönem kapandı hayatımızda.
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Sibel Can: Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden, usta oyuncu Genco Erkal 'ı kaybettik. Tümm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. mekânı cennet olsun.
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Ceylan Ertem: Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler.
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Demet Evgar: Hayattaki yerini keşfetmiş, o yerde bir ömür sürmüş ve seyircilerine sürdürmüş…Onurla, şahsiyetle yaşanmış bir ömür. Güle güle Genco ağabey. Devrin daim olsun .
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Sahne üzerinde bir ömür... Kelimeler yetmez onu anlatmaya. Ustaların ustası, sonsuzluğun sahnesinde ruhun hep huzur bulsun.
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Birce Akalay: Güle güle büyük usta... Dev çınar, güle güle. Nazım hikmet'e selam olsun. Büyük kavuşmanıza hürmetle.
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Özge Özcar: Öğrenciydik, ilk sizden izledi, kalbimizde size duyduğumuz devasa hayranlıkla çıkmıştık salondan. Memleketimizin başı sağ olsun
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Zerrin Tekindor: Çok değerli Genco Erkal, yolunuz çiçek olsun. Hepimizin başı sağ olsun
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Burcu Biricik: Çok üzgünüm
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Ata Demirer: Elveda büyük usta
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Mine Tugay: Başımız sağolsun.
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Çiçek Dilligil: Müşfik Kenter, Ferhan Şensoy, Genco Erkal...Üçünü de izlerken hep hissettiğim şey şu olurdu: Gittiklerinde büyük bir boşluk olacak. O kadar özgün ve ateş topu gibiydiler ki, ne enerjileri, ne güçleri, ne duruşları, oturuşları, sesleri, vurguları kimseye benzemezdi. Şahane oyuncular var, izlemelere, alkışlamalara doyamadığım, ama bu üçlü bambaşkaydı bende. Ne şanslıydım ki Müşfik Hoca ustam oldu, Ferhan ve Genco ağabey ile sofralar paylaşıp, derin sohbetlerini sahnedeki gibi hayranlıkla izleme fırsatım oldu. Bundan yıllar önce Ayda ile Alipaşa Han'da Genco ağabeyi izlemeye gitmiştik. Nazım'dı sahnede. Han, hapishaneye Genco Erkal'ın Nazım'a dönüşmüştü. Öylesine büyülüydü ki… O kadar çok ağlıyordum ki, daha ilk dizelerden Ayda endişeyle; "Bir şey mi oldu anne? diye fısıldadı. Olmamıştı ama bir gün olacaktı. Sahne Genco Erkal'sız kalacaktı. Bu oyundan sonra en az 6-7 kez daha izledim, sahnede hep aynı hüzünle.
Dedim ya, şahane oyuncularımız var ve sahnede izlemeye bayıldığım isimler. Ama sadece bu üç gerçek usta için böyle hissettim. İkisiyle vedalaşmıştık, kalbimizde ve zihnimizde kalma koşulu ile. Ve son olarak, kalemim çöktü bugün. Çok üzgünüm. Varlığınla mesleğimi taçlandıran, Türk tiyatrosunun yapı taşlarından çok önemli bir isim olan Genco Erkal, bugün bu diyardan çekip gitti. Duayenin, ustanın karşılığıydı. Nurlar içinde uyu.
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Esra Dermancıoğlu: Saygı ile sevgili Genco Erkal
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Şükran Ovalı: Huzurla uyuyun
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Zafer Alagöz
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Sıla Türkoğlu
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Tuba Büyüküstün
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Ceyda Düvenci
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Deniz Çakır
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Aras Bulut İyinemli
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Demet Akbağ
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Hazal Kaya
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Nur Fettahoğlu
Fotoğraflar: AA, Instagram