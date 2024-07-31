Genco Erkal'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

Çiçek Dilligil: Müşfik Kenter, Ferhan Şensoy, Genco Erkal...Üçünü de izlerken hep hissettiğim şey şu olurdu: Gittiklerinde büyük bir boşluk olacak. O kadar özgün ve ateş topu gibiydiler ki, ne enerjileri, ne güçleri, ne duruşları, oturuşları, sesleri, vurguları kimseye benzemezdi. Şahane oyuncular var, izlemelere, alkışlamalara doyamadığım, ama bu üçlü bambaşkaydı bende. Ne şanslıydım ki Müşfik Hoca ustam oldu, Ferhan ve Genco ağabey ile sofralar paylaşıp, derin sohbetlerini sahnedeki gibi hayranlıkla izleme fırsatım oldu. Bundan yıllar önce Ayda ile Alipaşa Han'da Genco ağabeyi izlemeye gitmiştik. Nazım'dı sahnede. Han, hapishaneye Genco Erkal'ın Nazım'a dönüşmüştü. Öylesine büyülüydü ki… O kadar çok ağlıyordum ki, daha ilk dizelerden Ayda endişeyle; "Bir şey mi oldu anne? diye fısıldadı. Olmamıştı ama bir gün olacaktı. Sahne Genco Erkal'sız kalacaktı. Bu oyundan sonra en az 6-7 kez daha izledim, sahnede hep aynı hüzünle.

Dedim ya, şahane oyuncularımız var ve sahnede izlemeye bayıldığım isimler. Ama sadece bu üç gerçek usta için böyle hissettim. İkisiyle vedalaşmıştık, kalbimizde ve zihnimizde kalma koşulu ile. Ve son olarak, kalemim çöktü bugün. Çok üzgünüm. Varlığınla mesleğimi taçlandıran, Türk tiyatrosunun yapı taşlarından çok önemli bir isim olan Genco Erkal, bugün bu diyardan çekip gitti. Duayenin, ustanın karşılığıydı. Nurlar içinde uyu.