Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit

Fransa'daki bütçe krizi sonrası düşen hükûmetin ardından başbakan olarak atanan François Bayrou, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe krizini atlatan Bayrou "Kriz çözülmeseydi bugün felaket bir durumda olacaktık. Bütçe kabul edildikten sonra bütün sorunları ele almaya başladık." dedi.

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Elon Musk'ın son dönemde Avrupa siyasetine doğrudan müdâhil olmasına dair de yorumlarda bulunan Bayrou "Elon Musk demokrasiler için tehdit oluşturuyor. Para, vicdanları yönetme hakkına sahip olmamalı." dedi.

Elon Musk geçtiğimiz hafta sonu Alman aşırı sağ partisi AfD'nin mitingine uzaktan bağlanmış ve partiye olan desteğini açıktan beyan etmişti. Musk ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i de doğrudan hedef alarak Starmer'in görevini bırakması gerektiğini ifade etti.

Musk sadece Bayrou'nun değil Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de tepkisini çekti. Scholz ve Sanchez de Elon Musk'ın demokrasiler için tehdit olduğunu belirtti.