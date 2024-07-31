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        Haberler Dünya Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri: Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi? | Dış Haberler

        Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri: Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?

        Uzun süredir Hamas'ın bir parçası olan İsmail Haniye, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana en görünür liderlerden biri oldu. 62 yaşındaki Haniye, sabah saatlerine karşı Tahran'da bulunduğu konuta İsrail'in hava saldırısı düzenlemesi sonucu öldürüldü. Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan Haniye kimdi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:42
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        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
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        Dünya, bu sabah 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının seyrini değiştirecek bir olaya uyandı. 62 yaşındaki Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
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        Hamas lideri Haniye'nin uğradığı suikast, dün gece Beyrut'taki patlama seslerinin ardından üst düzey Hizbullah yetkilisi Fuad Şükür'ün hedef alındığını saldırıdan sonra gerçekleşti.

        Haniye, Gazze yakınlarındaki bir mülteci kampında doğdu. Gençlik yıllarında Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde aktivistti. 1987'de Birinci Filistin intifadasında Hamas'a katıldı. Tutuklandı ve kısa bir süre sınır dışı edildi.

        Haniye daha sonrasında, ailesi gibi Aşkelon yakınlarındaki El Jura köyünden bir mülteci olan Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in himayesine girdi.

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        1994'te Reuters'a verdiği demeçte Yasin'in genç Filistinliler için bir model olduğunu söylemiş ve "Ondan İslam sevgisini, İslam için fedakarlığı ve bu despotlara diz çökmemeyi öğrenmiştik." ifadelerini kullanmıştı.

        2003'te Yasin'in güvenilir yardımcısı konumuna geldi. Yasin 2004 yılında İsrail tarafından öldürüldü.

        Haniye'nin son görüntüleri
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        HAMAS'IN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

        Haniye, Hamas'ın siyasete girmesinin ilk savunucularından biriydi. 1994 yılında, bir siyasi parti kurmanın "Hamas'ın ortaya çıkan gelişmelerle başa çıkmasını sağlayacağını" söyledi.

        Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Haniye, 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı ancak ertesi yıl Gazze'deki şiddet olayları sonrası El Fetih örgütü tarafından görevden alındı.

        2012 yılında, Reuters'ın Hamas'ın silahlı mücadeleyi bırakıp bırakmadığı sorusuna Haniye "Elbette hayır. Her türlü biçimde siyasi, diplomatik ve askeri direnişimiz devam edecek" demişti.

        Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

        ABD, 2018'de Haniye'yi "teröristler listesine" ekledi. Bu karar, Washington ile Filistinliler arasında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle gerginlik yaşandığı bir dönemde geldi.

        3 OĞLU VE 4 TORUNUNU İSRAİL SALDIRISINDA KAYBETMİŞTİ

        Hamas'ın siyasi lideri olarak, 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından İsrail ile Hamas arasındaki rehine ve ateşkes görüşmeleri için uluslararası arabulucularla görüştü.

        Ramazan Bayramı için Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı İsrail'in hedefi olmuştu.

        Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

        Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

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        #İsmail Haniye
        #Hamas
        #Son dakika haberler
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