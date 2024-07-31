Hamas lideri Haniye öldürüldü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Hamas lideri Haniye, Tahran'da bulunduğu konuta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, son olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görülmüştü
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldü.
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Hamas lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
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Haniye, dün akşam Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmış ve dün İran dini lideri Hamaney ile bir araya gelmişti.
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Haniye'nin son görüntüleri İran'da katıldığı yemin görüntü oldu.
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