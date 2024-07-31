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        Haberler Dünya Hamas lideri Haniye öldürüldü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Dış Haberler

        Hamas lideri Haniye öldürüldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

        Hamas lideri Haniye, Tahran'da bulunduğu konuta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, son olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görülmüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:53
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          7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldü.

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          Hamas lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

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          Haniye, dün akşam Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmış ve dün İran dini lideri Hamaney ile bir araya gelmişti.

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          Haniye'nin son görüntüleri İran'da katıldığı yemin görüntü oldu.

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        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
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