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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü

        Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. Hamas hareketi, Haniye'nin hayatını kaybettiğini doğrularken saldırının İsrail tarafından düzenlendiği duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 06:20 Güncelleme: 31.07.2024 - 06:58
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        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
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        Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

        İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

        Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

        Reuters, Haniye'nin suikast sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

        HAMAS, HANİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

        Hamas hareketi, İsmail Haniye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

        İSRAİL ORDUSUNUN HAVA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

        Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

        3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

        Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

        Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

        Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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        #İsmail Haniye
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