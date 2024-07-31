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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniye'nin Tahran'da kaldığı konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

        Dünyada ve Türkiye'den Heniye'nin suikastına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        "KALLEŞ SUİKASTI LANETLİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

        Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

        Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

        "İSRAİL'İN ESTİRDİĞİ TERÖR MUTLAKA SON BULACAK"

        İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

        Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

        Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

        Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

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