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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması: Yaşamını Filistin davasına adamıştı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması: Yaşamını Filistin davasına adamıştı

        Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısında öldürülmesinin ardından açıklama yapan Bakan Fidan, "Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:01
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        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
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        Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldü. Dünyanın konuştuğu bu suikasta tepkiler gelmeye başladı.

        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.

        Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        "Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
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        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: LANETLİYORUZ

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Haniye'nin son görüntüleri
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        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

        "Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

        Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

        Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

        Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

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        #İsmail Haniye
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