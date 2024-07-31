Tahran'da suikast! Hamas lideri Haniye öldürüldü, dünyadan tepkiler!

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Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldü. Dünyanın konuştuğu bu suikasta tepkiler gelmeye başladı.

Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü Haberi Görüntüle

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." Haniye'nin son görüntüleri Haberi Görüntüle İRAN Yemin töreni dün gerçekleşen ve göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,"Bu suikast işgalci teröristlerin korkakça eylemi. İran işgalci teröristleri pişman edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Haniye'nin Tahran'da şehit olması Tahran ile Filistin arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi. Eski İran Muhafızları Komutanı İsrail'in Haniye'yi öldürmenin bedelini ödeyeceğini söyledi. Mohsen Rezaie, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da öldürmesinin "bedelini ağır ödeyeceği" uyarısında bulundu. RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Haniye suikastının ardından yapılan açıklamada, "Hamas liderinin öldürülmesi tamamen kabul edilemez bir siyasi cinayettir" denildi. ABBAS: ŞİDDETLE KINIYORUZ Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hamas lideri Haniye'nin Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı. REKLAM ABD SAVUNMA BAKANI: ORTA DOĞUDA SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bölgeyi savaşa sürükleyecek bir durum var mı?" sorusuna "Orta Doğu'da geniş bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" dedi. Austin ayrıca, ABD'nin İsrail'e saldırılması durumunda onu savunmaya devam edeceğini söyledi. ÇİN'DEN KINAMA Çin, Hamas liderinin İran'da öldürülmesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesine kesinlikle karşı çıktığı ve kınadığı belirtilirken, olayın bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceği ifade edildi. HİZBULLAH'TAN BAŞSAĞLIĞI Lübnan'daki Hizbullah, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde öldürülmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Yemen'deki İran destekli Husiler de başsağlığı mesajı paylaşarak İsrail'i kınadığını bildirdi. İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz" şeklinde cevap verdi. İSRAİL'İN AŞIRI SAĞCI MİRAS BAKANINDAN AÇIKLAMA İsrail hükümeti ya da ordusundan henüz bir açıklama gelmezken İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." dedi.

KATAR Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini sert bir şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında Haniye'nin öldürülmesinin bölgede tehlikeli bir gerginlik olduğu belirtildi.