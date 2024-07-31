Kenan Işık, son yolculuğuna uğurlandı
10 yıl boyunca komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık, 29 Temmuz'da hayata veda etmişti. Işık'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Kenan Işık'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı
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Düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan acı haber 29 Temmuz'da geldi. Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata veda eden Işık için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenmişti.
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Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları ve meslektaşları tarafından sahneye taşındıktan sonra saygı geçisinde bulunulmuştu. Törenin ardından Kenan Işık'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi.
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Kenan Işık'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
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Bir tezkiye konuşması yapan Ali Erbaş, asıl sanatkârın Allah olduğunu belirterek, Kenan Işık'ın da Allah'ın kulları arasında örnek bir sanatçı olduğunu söyledi. Ardından Erbaş, Işık için helallik alarak cenaze namazını kıldırdı.
Cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, TBMM Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Kenan Işık'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazının ardından Kenan Işık'ın cenazesini, cenaze arabasına taşıyanlar arasında yer aldı.
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"TİYATRO İNSANIYDI"
Cenazeye katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı; "Kenan Işık, çok önemli bir kayıp. Hem sahne üstünde hem ekran önünde aynı zamanda çok önemli bir yazar ve yönetmendi. Sadece tiyatro oyuncusu değildi tiyatro insanıydı. Acımız büyük, kaybımız büyük" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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Dedesinin fotoğrafını taşıyan Doruk Işık ise "Hepimiz üzgünüz. Çabaladı ama ne yazık ki kaybettik" dedi.
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Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, defnin Ankara'da olmasının ailenin isteği olduğunu belirtti. Beril Işık, eşinin tabutuna cenaze aracına konulduktan sonra son kez dokunarak eşine "Güle güle" diyerek veda etti.
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Kenan Işık'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na gözyaşları arasında annesi Fahriye Işık'ın yanına defnedildi.
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Kenan Işık, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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Kenan Işık'ın torunu Doruk Işık
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Kenan Işık'ın torunu Doruk Işık
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Kenan Işık'ın eşi Beril Işık