Bir tezkiye konuşması yapan Ali Erbaş, asıl sanatkârın Allah olduğunu belirterek, Kenan Işık'ın da Allah'ın kulları arasında örnek bir sanatçı olduğunu söyledi. Ardından Erbaş, Işık için helallik alarak cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, TBMM Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Kenan Işık'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.