Tiyatro oyunları:

Rol aldığı oyunlar

1964: Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

1964: Sırça Kümes : Tenessee Williams - Kent Oyuncuları

1965: Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965: Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley / Leslie Bricusse - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley / Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu

1969: Ha Me Ka Ha Ha Pe : Ali Tahsin - Dostlar Tiyatrosu

1969: Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

1970: Asiye Nasıl Kurtulur? : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1970: Havana Duruşması : H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu

1970: Nekrasof : Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu

1971: Analık Davası : Bertolt Brecht / Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu

1971: Aslan Asker Şvayk : Yaroslav Hasek / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1971: Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu

1971: Zemberek : Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu

1972: Abdülcanbaz : Turhan Selçuk / Mehmet Akan / Engin Ardıç / Genco Erkal / Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu

1973: Azizname : Aziz Nesin / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1973: Büyük Dümen : Art Buchwald - Dostlar Tiyatrosu

1973: Şili'de Av : Orhan Asena - Dostlar Tiyatrosu

1974: Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek / Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu - Dostlar Tiyatrosu

1974: Düşmanlar : Yavuzer Çetinkaya / Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu

1974: Kerem Gibi : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1975: Ezenler Ezilenler : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu

1975: Ortak : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu

1975: Sabotaj Oyunu : Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu

1976: Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu

1976: Gün Dönerken : Yavuzer Çetinkaya - Dostlar Tiyatrosu

1977: Devrik Süleyman : Aydın Engin - Dostlar Tiyatrosu

1977: İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu

1978: Brecht - Kabare : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1979: Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1980: Her gün Yeni Baştan : Nâzım Hikmet-Aziz Nesin-Haldun Taner-Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1981: Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu

1983: Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1984: Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu

1985: Yaz : Edward Bond - Dostlar Tiyatrosu

1986: Ben, Bertolt Brecht : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1987: Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1988: Üzbik Baba : Alfred Jarry - Orhan Duru - Dostlar Tiyatrosu

1989: Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu

1990: Aslan Asker Şvayk : Yaroslav Hasek / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1990: Merhaba : Aziz Nesin / Haldun Taner / Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1991: Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet / Mehmet Ulusoy - Dostlar Tiyatrosu

1992: Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Gogol - Dostlar Tiyatrosu

1993: İnsanlarım : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1994: Birtakım Azizlikler : Aziz Nesin / Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu

1995: İçimdeki Çığlık: Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1996: Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1997: Yosma : Bertolt Brecht / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

1998: Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu

1999: Can : Can Yücel / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2000: Oyuncu : Tankred Dorst - Dostlar Tiyatrosu

2001: Yarışma : Laurent Baffie / Umur Bugay - Dostlar Tiyatrosu

2002: Yaşasın Savaş : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2003: Fay Hattı : Behiç Ak - Dostlar Tiyatrosu

2004: Buluşma : Terry Johnson - Dostlar Tiyatrosu

2005: Aymazoğlu ile Kundakçılar : Max Frisch / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2006: Oyun Sonu : Samuel Beckett - Dostlar Tiyatrosu

2007: Sivas '93 : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2008: Marks'ın Dönüşü : Howard Zinn - Dostlar Tiyatrosu

2009: Kerem Gibi : Nâzım Hikmet / Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2010: Nereye Gidiyoruz : Aziz Nesin / Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu

2011: Ben Bertolt Brecht : Bertolt Brecht Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

2021: Şahdamarım : Ahmed Arif - Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

Othello : William Shakespeare - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu