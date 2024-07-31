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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın orta saha adayları cep yakıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın orta saha adayları cep yakıyor!

        Üst üste iki sezon şampiyon olan kadrosunu koruyan ve ilk 11'e iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray sağ bek arayışlarına nokta koyarken orta sahada bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılıların orta saha adayları adeta cep yaktı!

        Giriş: 31.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:19
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        Orta saha cep yakıyor!
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        Galatasaray, üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan kadrosunu koruyan Galatasaray'da orta saha takviyesi konusunda kriz yaşanıyor. Şampiyon ilk 11'e sağ bek ve 8 numara olmak üzere iki takviye planlayan sarı-kırmızılılar, savunmanın sağını Elias Jelert ile güçlendirirken orta saha transferinde ise mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

        OKAN BURUK 'TARTIŞMASIZ' BİR İSİM İSTİYOR

        Üst üste iki şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Okan Buruk, orta sahaya 'tartışmasız' bir isim alınmasını istiyor. Scott McTominay, Leon Goretzka gibi oyuncularla ilgilenen Galatasaray devamında ise Wendel'e yönelmiş; Zenit'in 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisi sonrasında alternatif isimlere yoğunlaşmıştı.

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        ADAYLAR CEP YAKIYOR

        Copa America'nın yıldız oyuncularından olan Richard Rios'u gündemine alan Galatasaray, Palmeiras'ın oyuncunun bonservisinin yüzde 70'lik dilimi için beklediği meblağın ise 'uçuk' olduğunu düşünüyor. Norwich City'nin Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için de temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle uzlaşma zemini arıyor.

        GABRIEL SILVA İÇİN DE YÜKSEKTEN UÇUYORLAR

        Premier Lig'e geri dönmek isteyen ve Gabriel Sara'yı elinde tutmayı hedefleyen Norwich City, Brezilyalı yıldız için kapıyı 30 milyon Euro'dan açıyor. Transfer pazarının şu anda çok hareketli olması nedeniyle görüşmelerin yüksek rakamlardan olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer bu transfer için acele etmeyi planlamıyor.

        Orta saha için masasında birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, Kalvin Phillips, Azzedine Ounahi, Philip Billing gibi isimlerin de durumunu yakından takip ediyor.

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