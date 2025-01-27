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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı evlerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı evlerinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da yaşanan aile katliamı yürekleri dağladı. Bir süre önce eşinden boşanan 35 yaşındaki genç kadın ve iki kızı, evde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Katliamı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:39
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        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
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        Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca (35) ile büyük kızı İsmet Ada’nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi.

        ALTINLARINI KOMŞUSUNA EMANET ETMİŞ

        Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu.

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        Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        VALİLİK: OLAY ANNE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

        Şanlıurfa Valiliği, anne ve 2 kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişki açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olayın anne tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "27.01.2025 günü Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ.A.Y. ve 8 yaşındaki N.Y.'yi öldürmeye teşebbüs etmiş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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