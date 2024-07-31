Siyasilerden suikasta tepkiler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildiğini" belirterek, Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına, mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. "ŞEHİTLER KERVANINA BÜYÜK BİR MÜCAHİT DAHA KATILDI" Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

REKLAM Bahçeli: Saldırı vahim sonuçlar doğuracaktır "FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASI ER YA DA GEÇ BU KATİLLERİ YENECEK" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.

"ALÇAKÇA SUİKASTI LANETLİYORUM" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini lanetleyerek, "Filistin davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir" dedi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikastı lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan, suikastlar düzenleyen işgalci İsrail, sadece Ortadoğu’ya değil tüm dünyaya nefret tohumları ekiyor. Ancak mazlumların çığlığı vicdanlarda yankılanmaya devam edecek. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin ve haklı Filistin davasının yanında olmaya devam edecek. Şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin makamı ali olsun. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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