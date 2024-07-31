Son dakika haberi Bahçeli: Saldırı vahim sonuçlar doğuracaktır
MHP lideri Bahçeli, "Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır" açıklamasında bulundu
Giriş: 31.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:53
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