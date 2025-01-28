Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder transferi iptal oldu.
Milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'le anlaşamayınca transfer olumsuz sonuçlandı.
Tarafların mali şartlarda anlaşamadıkları ve bu nedenle transferin iptal olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcu, herhangi bir teklif gelmemesi halinde sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.