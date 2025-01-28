Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cani torundan kan donduran sözler: Babamın ruhunu taşıyorum! | Son dakika haberleri

        Cani torundan kan donduran sözler: Babamın ruhunu taşıyorum!

        Mersin'de babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı Hüseyin Ateş'in ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran cinayetlerle ilgili sorgulanan cani torun, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cani torundan kan donduran sözler: Babamın ruhunu taşıyorum!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldüren madde bağımlısı Hüseyin Ateş (20) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Ateş’in ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği belirtildi.

        BOĞAZLARINI KESİP KAÇTI

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Madde bağımlısı Hüseyin Ateş ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve aynı ismi taşıyan dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş, bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

        REKLAM

        3 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Hüseyin Ateş'i, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş'in olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

        Emniyetteki ifadesinde "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diye konuştu. Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa