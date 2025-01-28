İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralık ayında İsrail Ordusu tarafından ele geçirilen Hermon Dağı'nda açıklamalarda bulundu.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından oluşan güvenlik boşluğundan istifade eden İsrail güçleri Suriye'de Hermon Dağı'nı daha sonra da Kuneytra ve Dera kırsalını kontrol altına almıştı. Kuneytra il binasına kadar giren İsrail güçlerinin bölgede tahkimat yaptığı ve uzun süreli kalmayı planladığı iddia ediliyordu.

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İsrail Savunma Bakanı Katz da iddiaları doğrulayan bir açıklama yaparak "İsrail güçleri belirsiz bir süreliğine Suriye'deki tampon bölgede kalmaya devam edecek. Suveyda-Şam ekseninde herhangi bir düşman varlığın oluşmasına izin vermeyeceğiz. Tehditlere karşı harekete geçeceğiz." dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ise tampon bölgeye Birleşmiş Milletlere ait görev gücünün gelebileceğini söyleyerek İsrail'in bölgeyi terk etmesini istemişti. İsrail yönetimi ise teklife dair yorumda bulunmamıştı.

İsrail, 9 Aralık’ta 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin tampon bölgesini işgal etmiş ve bu bölgenin ötesine geçerek Suriye’nin daha derinlerine doğru ilerlemişti. O dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu, bu işgalin “geçici” olduğunu belirtse de, savunma bakanının açıklaması tutumun değiştiğini gösteriyor.