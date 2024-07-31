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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlanmıştı! Bölgede gerilim arttı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlanmıştı! Bölgede gerilim arttı

        31 Temmuz günü, 10 aydır devam eden İsrail-Hamas çatışmalarında bir dönüm noktası olacak. Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından bundan sonra neler yaşanacağı belirsiz. Ancak bölgede özellikle son 24 saatte artan gerilimin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca ayakta alkışlanmasının ardından yaptığı konuşmada ABD'li Kongre üyelerine hitaben, "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim." ifadelerini kullanmıştı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:09
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        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
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        Dünya, bu sabaha 62 yaşındaki Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da bulunduğu konutta İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesi haberine uyandı.

        Hamas'ın kuruluşundan bu yana en güçlü isimlerinden biri olan Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi, 7 Ekim'de bu yana süren İsrail-Hamas çatışmalarının hangi boyuta evrileceğine dair büyük bir belirsizlik bıraktı.

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        NETANYAHU'NUN ABD ZİYARETİNDEN SONRA ARTAN GERİLİM

        Çatışmaların başlangıcından bu yana ateşkes görüşmeleri için birçok isimle görüşen Haniye'ye yönelik saldırı, İsrail'in Beyrut'ta bulunan üst düzey Hizbullah yetkilisine saldırısından sonra geldi.

        Bölgede yükselen tansiyonun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinden sonra gerçekleşmesi ise dikkat çeken bir başka nokta oldu.

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        ABD KONGRESİ'NDE KATLİAM ALKIŞLANMIŞTI

        Netanyahu, 24 Temmuz günü ölen binlerce çocuk, onlarca kanıtlı savaş suçu ve Birleşmiş Milletler'in soykırım uyarılarına rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamın 293'üncü gününde ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı esnada İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de çok sayıda kişi hayatını kaybetmeye devam etti...

        Gazze'de yaşanana katliamın en büyük sorumlularından biri olan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Türkiye'den de sert tepkiler gelmişti.

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        "BİZE GEREKLİ TEÇHİZATI VERİN"

        Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirterek, destek için teşekkürlerini iletmişti.

        ABD'li Kongre üyelerine hitaben, "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim." diyen Netanyahu, Hamas'ın askeri gücü ve Gazze'deki kontrolünü bitirene kadar ve tüm esirleri "eve getirene" kadar savaşacaklarını söylemişti.

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        NETANYAHU'NUN ABD TEMASLARI

        Netanyahu, ABD ziyaretinde Başkan Yardımcısı ve Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris ve eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump ile görüşmüştü.

        ABD Başkanı Yardımcısı Harris, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacağını vurgulamıştı. Harris, Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini iletmişti.

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        Netanyahu, daha sonra eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump ile Florida'da bulunan evinde bir araya gelmişti. Netanyahu ile ilişkilerinin hiçbir zaman kötü olmadığını vurgulayan Trump, kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade etmişti.

        Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuşmuştu.

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        ABD DÖNÜŞÜ BÖLGEDE YAŞANANLAR

        Netanyahu'nun 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yana ABD'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerin ardından bölgedeki gerilim arttı.

        İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'te itibaren sınır hattında yaşanan gerginlik devam ederken, 27 Temmuz akşamı İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu, Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te yaşananlarla ilgileri olmadıklarını söyledi. Netanyahu, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

        Aradan geçen birkaç gün bölge için oldukça hareketli geçti. Son 24 saatte, İsrail'in saldırılarında Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından biri öldürüldü. Netanyahu hükümeti, 10 aydır devam eden çatışmalarda en geniş çaplı Lübnan saldırısını gerçekleştirdi.

        Beyaz Saray İsrail'e destek verdi ve "İsrail'in kendini savunma hakkı var" denildi. ABD Savunma Bakanı Austin de Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'i destekleyeceklerinin altını çizdi.

        NETANYAHU ÜST DÜZEY GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞECEK

        Bölgede yükselen tansiyon ve Haniye'nin ölümünün ardından İsrail hükümetinden ya da ordudan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacağı, Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı aktarıldı.

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        #israil
        #İsmail Haniye
        #Son dakika haberler
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