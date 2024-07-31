Hamas lideri Haniye öldürüldü! Suikasta dair neler biliniyor?

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Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da bulunduğu konutta suikasta uğradı. Haniye ve bir koruması İsrail'in hava saldırısı sonucunda öldürüldü.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının boyutunu değiştirecek bu saldırıya dair şu ana kadar neler biliniyor?

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İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından uluslararası kamuoyunun bildiği bir isim haline gelen Haniye'nin ölümünü doğruladı.

Haniye, Salı günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran medyası, Haniye'nin Çarşamba gece İran saatiyle 02.00 civarında (GMT 22.00) öldürüldüğünü bildirdi. Haniye, İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde savaş gazileri için "özel bir konutta" kalıyordu.

CENAZE TÖRENİ TAHRAN'DA, CENAZESİ DOHA'DA GÖMÜLECEK Hamas lideri Haniye'nin cenaze töreni yarın Tahran'da gerçekleşecek, cenazesi Katar'ın başkenti Doha'ya gömülecek. Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'da 3 günlük, Filistin'de ise 1 günlük ulusal yas ilan edildi. REKLAM Haniye'nin son görüntüleri Haberi Görüntüle İran, Haniye'in nasıl öldürüldüğüne dair hiçbir ayrıntı vermedi ve olayın soruşturma altında olduğunu söyledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bağlı bir kuruluş olan NourNews, Haniye'nin konutuna havadan bir füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Haniye'nin öldürülmesi tehlikeli bir zamanda gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Hamas ve İsrail'i en azından geçici bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması konusunda anlaşmaya zorlamaya çalıştı. ABD, İsrail, Katar ve Mısır'dan üst düzey yetkililer son görüşme turu için bir araya gelecekti.

BATI ŞERİA'DA PROTESTO Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki cadde ve mahallelerinde toplanan Filistinliler, Hamas ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. İsrail'in İran'daki suikastları Haberi Görüntüle HAMAS VE İSRAİL NE DEDİ? Suikastın ardından Hamas'tan yapılan açıklamada "Haniye suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" denildi. Hamas, Gazze'de izlediği yola devam edeceğini belirtti ve "Zaferden eminiz" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanın Yoav Gallant, Beyrut'ta gerçekleşen saldırılara yönelik yaptığı açıklamasında, "İsrail, savaşı tırmandırmaya çalışmıyor ancak tüm senaryoları ele almaya hazır" dedi. Katliama alkıştan sonra artan gerilim! Haberi Görüntüle İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMADI İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz" şeklinde cevap verdi. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesi sağlamak için müzakere görüşmelerini yürüten Katar Başbakanı, Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes sağlama çabalarını tehlikeye atabileceğini öne sürdü. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, "Gazze'de görüşmeler devam ederken siyasi suikastlar ve sivillerin hedef alınması bizi şu soruyu sormaya yöneltiyor: Bir taraf diğer taraftaki müzakereciyi öldürdüğünde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" dedi. Mısır Dışişleri Bakanlığı da Haniye'nin öldürülmesinin ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi durumunu karmaşıklaştırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün yaptığı açıklamada, İran'ın "toprak bütünlüğünü, onurunu, şerefini ve gururunu savunacağını ve Haniye'yi öldüren terörist işgalcilerin pişmanlık duymalarını sağlayacağını" söyledi. 3 OĞLU VE 4 TORUNUNU KAYBETMİŞTİ İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti. Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.