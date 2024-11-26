Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (26 Kasım 2024 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,25 değer kaybederek 9.636,12 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 34,65 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,17 değer kazanarak 2.922,96 liraya yükseldi.
26 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,25 düşüş ile 9.636,12 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse POLTK,CEOEM,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FENER,AVGYO,KSTUR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.178.330.766.00 TL), YKBNK (6.717.719.735.66 TL), GUBRF (5.031.662.981.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.00 ₺
|
-0.76 %
|
9.178.330.766
|
29.58 ₺
|
0.89 %
|
6.717.719.736
|
233.00 ₺
|
4.72 %
|
5.031.662.982
|
59.20 ₺
|
-0.67 %
|
4.912.413.588
|
13.62 ₺
|
0.89 %
|
3.982.063.328
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7,895.00 ₺
|
10.00 %
|
174.931.040
|
32.34 ₺
|
10.00 %
|
69.903.495
|
48.64 ₺
|
10.00 %
|
3.247.430
|
19.60 ₺
|
9.99 %
|
19.793.184
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
103.00 ₺
|
-9.97 %
|
666.605.959
|
11.16 ₺
|
-9.93 %
|
98.171.945
|
3,300.00 ₺
|
-7.11 %
|
9.361.240
|
28.74 ₺
|
-6.26 %
|
225.934.311
|
26.30 ₺
|
-6.07 %
|
7.176.638
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Kasım 2024 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,24 artarak 34,65 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 36,41 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,65 ₺
|
0,24 %
|
E
|
36,41 ₺
|
0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Kasım 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,07 değer kazanarak 2.626,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,17 değer kazanarak 2.922,96 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.779,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.057,69 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.626,76 ₺
|
0,07 %
|
2.922,96 ₺
|
0,17 %
|
19.057,69 ₺
|
0,17 %
|
4.779,04 ₺
|
0,17 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,19 değer kaybederek 92.424,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,25 düşerek 3.308,75 dolardan işlem gördü.