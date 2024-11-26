Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

26 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,25 düşüş ile 9.636,12 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse POLTK,CEOEM,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FENER,AVGYO,KSTUR oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.178.330.766.00 TL), YKBNK (6.717.719.735.66 TL), GUBRF (5.031.662.981.50 TL) oldu.