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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Şubat 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 9.451,58 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,46 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,69 ile 3.432,64 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        25 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.451,58 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,29 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PEHOL,DAGI,UFUK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRTG,ICUGS,BINBN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.334.605.323.75 TL), YKBNK (6.375.168.670.76 TL), AKBNK (6.306.473.564.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        304.75
        -1.53 %
        7.334.605.324
        Y
        28.40
        0.28 %
        6.375.168.671
        A
        66.15
        2.08 %
        6.306.473.564
        I
        14.50
        1.33 %
        5.784.574.421
        T
        126.00
        0.56 %
        4.228.740.208
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        16.88
        9.97 %
        2.731.413.831
        D
        7.28
        9.97 %
        188.732.682
        U
        546.50
        9.96 %
        26.761.344
        D
        20.54
        9.96 %
        9.845.561
        I
        270.00
        9.93 %
        134.494.516
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        38.16
        -10.00 %
        415.016.721
        B
        103.40
        -9.93 %
        365.884.234
        A
        48.52
        -9.31 %
        3.903.339
        K
        3,312.50
        -8.93 %
        8.543.100
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Şubat 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 36,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,56 yükseliş ile 38,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,46
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        38,38
        0,56 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Şubat 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,39 azalış ile 2.910,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,69 düşüşle 3.432,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.612,37 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.380,83 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.910,71
        -1,39 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.432,64
        -0,69 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.380,83
        -0,69 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.612,37
        -0,69 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -8,50 düşüş ile 86.582,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -11,13 azalış ile 2.372,30 dolar.Brent Petrol ise 73,40 dolar

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