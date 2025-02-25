Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Şubat 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 9.451,58 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,46 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,69 ile 3.432,64 liraya geriledi.
25 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.451,58 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,29 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PEHOL,DAGI,UFUK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRTG,ICUGS,BINBN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.334.605.323.75 TL), YKBNK (6.375.168.670.76 TL), AKBNK (6.306.473.564.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
304.75 ₺
|
-1.53 %
|
7.334.605.324
|
28.40 ₺
|
0.28 %
|
6.375.168.671
|
66.15 ₺
|
2.08 %
|
6.306.473.564
|
14.50 ₺
|
1.33 %
|
5.784.574.421
|
126.00 ₺
|
0.56 %
|
4.228.740.208
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.88 ₺
|
9.97 %
|
2.731.413.831
|
7.28 ₺
|
9.97 %
|
188.732.682
|
546.50 ₺
|
9.96 %
|
26.761.344
|
20.54 ₺
|
9.96 %
|
9.845.561
|
270.00 ₺
|
9.93 %
|
134.494.516
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
38.16 ₺
|
-10.00 %
|
415.016.721
|
103.40 ₺
|
-9.93 %
|
365.884.234
|
48.52 ₺
|
-9.31 %
|
3.903.339
|
3,312.50 ₺
|
-8.93 %
|
8.543.100
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Şubat 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 36,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,56 yükseliş ile 38,38 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,46 ₺
|
0,06 %
|
E
|
38,38 ₺
|
0,56 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Şubat 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -1,39 azalış ile 2.910,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,69 düşüşle 3.432,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.612,37 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.380,83 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.910,71 ₺
|
-1,39 %
|
3.432,64 ₺
|
-0,69 %
|
22.380,83 ₺
|
-0,69 %
|
5.612,37 ₺
|
-0,69 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -8,50 düşüş ile 86.582,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -11,13 azalış ile 2.372,30 dolar.Brent Petrol ise 73,40 dolar