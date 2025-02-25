Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 25 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

25 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.451,58 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,29 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PEHOL,DAGI,UFUK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRTG,ICUGS,BINBN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.334.605.323.75 TL), YKBNK (6.375.168.670.76 TL), AKBNK (6.306.473.564.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Şubat 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 36,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,56 yükseliş ile 38,38 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (25 Şubat 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -1,39 azalış ile 2.910,71 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,69 düşüşle 3.432,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.612,37 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.380,83 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -8,50 düşüş ile 86.582,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -11,13 azalış ile 2.372,30 dolar.Brent Petrol ise 73,40 dolar